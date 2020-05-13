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Минобрнауки рекомендовало вузам не повышать стоимость обучения в 2020 году

В ведомстве отметили, что одно из главных требований к учебным заведениям сейчас — сохранить качество образования, учитывая все нюансы дистанционного режима.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья

Минобрнауки рекомендовало российским вузам не поднимать цены на обучение выше прошлогоднего уровня. Об этом на заседании Российского союза ректоров заявил глава министерства Валерий Фальков. Он отметил, что сохранение цен — это лишь часть пакета социально-экономической поддержки высшего образования, который позволит учесть интересы студентов, преподавателей и университетов.

Мы считаем это наиболее рациональным решением, которое позволяет защитить интересы всех сторон образовательного процесса, — указал глава ведомства.

Министр отметил, что одно из главных требований к вузам сейчас — сохранить качество образования, которое в первую очередь зависит от преподавателей, на оплату труда которых уходит значительная часть средств.

В связи со временным переходом на дистанционное обучение нагрузка на преподавателей значительно возросла, прежде всего из-за увеличения времени индивидуальной работы со студентами и дополнительных консультаций, — отметил Фальков.

Ранее стало известно, что выпускные экзамены в вузах из-за коронавируса пройдут дистанционно. Кроме того, сообщалось, что учебные заведения смогут самостоятельно выбрать форму итоговой аттестации студентов и отменить государственные экзамены.

Напомним, что сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут перенесены с 8 июня на более поздний период. А для девятиклассников решено отменить обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки выставят на основании годовых.

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