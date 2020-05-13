Убийцу полковника СКР направили на принудительное лечение

Мосгорсуд вынес вердикт по делу Сергея Григорьева, который первого октября прошлого года смертельно ранил ножом полковника СК РФ Владислава Капустина. Подсудимый освобождён от уголовной ответственности, так как признан невменяемым, его направят на принудительное лечение.

Напомним, 1 октября 2019 года на Владислава Капустина напали у проходной ведомства в Техническом переулке в Москве. Полковник СКР умер. Суд арестовал подозреваемого, который так и не признал свою вину. Также выяснилось, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. В декабре экспертиза признала его невменяемым.