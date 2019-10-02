Суд арестовал убийцу полковника СКР на два месяца

Свою вину Сергей Григорьев так и не признал. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве полковника СК РФ Владислава Капустина, арестовали на два месяца. Решение вынес Басманный суд Москвы.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, представители которого просили отправить обвиняемого в СИЗО до 1 декабря.

Сегодня Григорьеву предъявили обвинение по статье 317 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщал Лайф, нападение на полковника юстиции было совершено вчера около полудня у проходной аппарата СКР в Техническом переулке Москвы. Григорьев напал на Капустина с ножом. Получив ранение в сердце, тот умер в реанимации. Лайф публиковал видео задержания убийцы. Свою вину Григорьев не признает.