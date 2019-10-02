Убийца полковника СКР не признал вину и заявил, что у него СПИД

Теперь ему грозит пожизненное заключение. При условии, что его признают психически нормальным.

Алексей Григорьев, который накануне убил в Москве сотрудника СК РФ, сегодня в суде заявил, что не признаёт вину.

— Вину не признаю, — заявил он журналистам.

Вместе с этим он сделал несколько заявлений. В том числе о том, что якобы болен СПИДом и будто полицейские вымогали у него деньги.

Как сообщал Лайф, нападение на полковника юстиции было совершено вчера около полудня у проходной аппарата СКР в Техническом переулке Москвы. Григорьев напал на Капустина с ножом. Получив ранение в сердце, тот умер в реанимации. Лайф публиковал видео задержания убийцы. Оказалось, что он состоял на учёте в психдиспансере. Теперь ему грозит пожизненное заключение.