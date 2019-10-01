Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СКР

По информации Лайфа, у мужчины были серьёзные проблемы с непогашенными кредитами, долгами по коммуналке и налогами.

Mash опубликовал кадры задержания Сергея Григорьева — жителя Санкт-Петербурга, который этим утром напал на полковника юстиции Владислава Капустина, подкараулив его у проходной аппарата СКР в Техническом переулке Москвы. Получив ножевое ранение в сердце, следователь умер в реанимации. Напавшего задержали. Судя по кадрам, особо сопротивления он не оказывал, но и не осознавал до конца, что произошло.

— Судья сказала, что я прав, а им всё равно, — повторял Григорьев во время задержания.

По информации Лайфа, у мужчины были серьёзные проблемы с непогашенными кредитами, долгами по коммуналке и налогами. Банки и ТСЖ предъявили к нему почти десять исков. Какой из них стал поводом для его поездки в Москву, пока не известно.

Напомним, что само нападение произошло около полудня. Пострадавшего доставили в НИИ им. Склифосовского, где он скончался, а злоумышленник был задержан.