Убийце полковника СКР грозит пожизненное заключение

Сергею Григорьеву, который нанёс смертельное ранение в сердце полковнику СК РФ Владиславу Капустину, предъявили обвинение. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
— Григорьеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного, — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Глава СКР Александр Бастрыкин уже назначил служебную проверку. Он поручил усилить безопасность сотрудников, которые работают с обращениями граждан.
Как сообщал Лайф, нападение на полковника юстиции было совершено вчера около полудня у проходной аппарата СКР в Техническом переулке Москвы. Григорьев напал на Капустина с ножом. Получив ранение в сердце, тот умер в реанимации. Напавшего задержали, Лайф публиковал видео.
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