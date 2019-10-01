Лайф узнал, когда убийца полковника СКР был в психоневрологическом диспансере

В последний раз убийца полковника СК РФ Владислава Капустина Сергей Григорьев посещал психоневрологический диспансер 27 сентября. При этом приём ограничился беседой с дежурной медсестрой. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что Григорьев состоит на учёте в психоневрологическом диспансере № 9 Невского района.

Как уже сообщал Лайф, нападение на полковника юстиции произошло сегодня около полудня у проходной аппарата СКР в Техническом переулке Москвы. Петербуржец Сергей Григорьев напал на Капустина с ножом. Получив ранение в сердце, следователь умер в реанимации. Напавшего задержали, Лайф публиковал видео.