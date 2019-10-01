СМИ сообщили о гибели раненного при нападении сотрудника СК

Сотрудник центрального аппарата СКР Владислав Капустин скончался в реанимации после нападения неизвестного в Техническом переулке в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным Лайфа, у следователя было проникающее ножевое ранение с повреждением сердца. Информацию о гибели Капустина наши собеседники пока не подтверждают.

Напомним, что само нападение произошло около полудня во вторник прямо на проходной ведомства. Пострадавшего доставили в НИИ им. Склифосовского, а злоумышленник был задержан.