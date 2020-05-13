Путин: В авиации произошёл самый серьёзный спад среди всех видов транспорта

Из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса в зарубежной и российской авиации произошёл самый серьёзный спад среди всех видов транспорта. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

— Из-за эпидемии коронавирусной инфекции воздушное сообщение и в нашей стране, и за рубежом столкнулось с вынужденными ограничениями. В авиации произошёл, пожалуй, самый серьёзный спад среди всех видов транспорта, — отметил глава государства.

По мнению президента, сейчас нужно обеспечить надёжное качественное авиасообщение в России, чтобы отрасль видела перспективы развития. Он отметил, что было поручено выделить аэропортам почти 11 миллиардов рублей федеральных средств на их неотложные нужды.

— Прошу руководителей федеральных ведомств доложить, как на практике реализуются принятые решения, — поручил российский лидер.

Также глава РФ дал указание запустить новую программу поддержки лизинга российских самолётов. По его словам, это позволит за два года обеспечить выпуск 59 новых гражданских самолётов на отечественных заводах.

— Для этого на 2020–2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии, — отметил Путин.