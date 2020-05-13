Главы Архангельской области и НАО запустили процесс объединения регионов

Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Информацию об этом подтвердили в администрациях обоих субъектов.

Напомним, сегодня утром Бездудный подтвердил данные о подготовке к объединению регионов. Днём он встретился с Александром Цыбульским в Нарьян-Маре. Главы двух регионов также обсудили непростую экономическую ситуацию, которая сложилась из-за падения цен на нефть и в целом большого дефицита бюджета НАО.