Путин заявил, что боевая авиация России по многим параметрам превосходит зарубежную

Качество отечественной авиационной промышленности позволяет российским воздушным судам конкурировать на равных с иностранными производителями, а боевые машины во многом даже не уступают зарубежным аналогам. Об этом сегодня в ходе онлайн-совещания с членами правительства по вопросам самолётостроения и авиаперевозок заявил президент РФ Владимир Путин.

— Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка, а, кстати говоря, по некоторым [параметрам], по боевой авиации — намного превосходят их, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в силу огромного потенциала отечественного авиастроения и уникальности производимых в России самолётов необходимо оказать поддержку отрасли в условиях экономического кризиса и пандемии коронавирусной инфекции.