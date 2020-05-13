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Путин заявил, что боевая авиация России по многим параметрам превосходит зарубежную

Это является поводом для особой поддержки отрасли авиастроения в условиях кризиса.

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Фото © LIFE / Роман Имполитов

Качество отечественной авиационной промышленности позволяет российским воздушным судам конкурировать на равных с иностранными производителями, а боевые машины во многом даже не уступают зарубежным аналогам. Об этом сегодня в ходе онлайн-совещания с членами правительства по вопросам самолётостроения и авиаперевозок заявил президент РФ Владимир Путин.

Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка, а, кстати говоря, по некоторым [параметрам], по боевой авиации — намного превосходят их, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в силу огромного потенциала отечественного авиастроения и уникальности производимых в России самолётов необходимо оказать поддержку отрасли в условиях экономического кризиса и пандемии коронавирусной инфекции.

Накануне Владимир Путин назвал победой спуск на воду первого российского танкера на газомоторном топливе, о чём ему в ходе личной встречи сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

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