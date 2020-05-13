МВД предложило продлить истекающий срок действия паспортов и водительских прав до 31 декабря

Продлить действие паспортов и водительских прав, срок которых истекает до 31 декабря. С таким предложением выступило МВД. Проект документа представлен на портале нормативно-правовых актов министерства.

Также людям будут рекомендовать подавать заявления о выдаче или замене документов в электронном виде и заранее записываться на приём, чтобы не создавать очередей в подразделениях ведомства. Продление срока действия документов не исключает предоставление государственных услуг по их выдаче и замене до 15 июля.