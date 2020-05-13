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МВД предложило продлить истекающий срок действия паспортов и водительских прав до 31 декабря

Если же граждане подают заявление, то это рекомендуется сделать в онлайн-формате или путём предварительной записи.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Продлить действие паспортов и водительских прав, срок которых истекает до 31 декабря. С таким предложением выступило МВД. Проект документа представлен на портале нормативно-правовых актов министерства.

Также людям будут рекомендовать подавать заявления о выдаче или замене документов в электронном виде и заранее записываться на приём, чтобы не создавать очередей в подразделениях ведомства. Продление срока действия документов не исключает предоставление государственных услуг по их выдаче и замене до 15 июля.

Ранее Лайф сообщал, что в связи с эпидемией коронавируса и режимом самоизоляции россияне смогут совершать ряд сделок, если зарегистрированы на официальном портале "Госуслуги".

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