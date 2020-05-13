Собянин допустил открытие столичных МФЦ в ближайшие недели

Московские многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг могут открыться в ближайшие несколько недель. Такого не исключил столичный мэр Сергей Собянин, который сегодня провёл встречу с волонтёрами и работниками центров социального обслуживания Москвы.

При этом градоначальник отметил, что наилучшим решением в условиях пандемии коронавируса было бы обучить пожилых людей пользоваться онлайн-услугами, так как именно они сейчас больше всех нуждаются в открытых МФЦ, но также входят в основную группу риска коронавирусной инфекции.

— Мы думаем о том, чтобы открыть МФЦ в ближайшие неделю-другую, но лучше, конечно, учить пожилых людей получать услуги онлайн, чтобы была такая функция у "Московского долголетия", — сказал Собянин.