Собянин допустил открытие столичных МФЦ в ближайшие недели

Московские многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг могут открыться в ближайшие несколько недель. Такого не исключил столичный мэр Сергей Собянин, который сегодня провёл встречу с волонтёрами и работниками центров социального обслуживания Москвы.
При этом градоначальник отметил, что наилучшим решением в условиях пандемии коронавируса было бы обучить пожилых людей пользоваться онлайн-услугами, так как именно они сейчас больше всех нуждаются в открытых МФЦ, но также входят в основную группу риска коронавирусной инфекции.
— Мы думаем о том, чтобы открыть МФЦ в ближайшие неделю-другую, но лучше, конечно, учить пожилых людей получать услуги онлайн, чтобы была такая функция у "Московского долголетия", — сказал Собянин.
В Москве с начала эпидемии CoViD-19 выздоровели уже более 21 тысячи человек. Накануне в Мосгордуме заявили, что город готов к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. При этом как минимум до конца месяца в столице будет сохраняться режим самоизоляции и введённый накануне масочный режим.