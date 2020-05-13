Стриптизёрша со странным юмором. Лайф узнал о прошлом унижавшей детей работницы приюта

Сотрудница приюта, которая унижала и стравливала маленьких воспитанников на камеру, до того как устроиться соцработницей, почти полгода танцевала стриптиз в одном из клубов Уфы. Об этом сообщил Лайфу источник.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

В клубе Адилю помнят как адекватного человека, но со странным чувством юмора. Впрочем, девушка и не скрывает предыдущее место работы. В "Инстаграме" у неё много фотографий, на которых она позирует у пилона в нижнем белье и босоножках на высоких каблуках.