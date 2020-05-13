Стриптизёрша со странным юмором. Лайф узнал о прошлом унижавшей детей работницы приюта

Сотрудница приюта, которая унижала и стравливала маленьких воспитанников на камеру, до того как устроиться соцработницей, почти полгода танцевала стриптиз в одном из клубов Уфы. Об этом сообщил Лайфу источник.
Фото © Соцсети
Фото © Соцсети
В клубе Адилю помнят как адекватного человека, но со странным чувством юмора. Впрочем, девушка и не скрывает предыдущее место работы. В "Инстаграме" у неё много фотографий, на которых она позирует у пилона в нижнем белье и босоножках на высоких каблуках.
Ранее Лайф рассказывал, что Адиля опубликовала в "Инстаграме" видео, как она заставляла детей бить друг друга и прочила маленьким подопечным будущее проституток. На странице девушки ролика уже нет, но он разошёлся по различным пабликам. После скандала педагога решили отстранить от работы. Следственный комитет РФ начал проверку по факту появления видео.