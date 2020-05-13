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Последние звонки и выпускные в российских школах предложено провести онлайн

Такая мера позволит избежать массового скопления людей, а значит, и возможного заражения коронавирусом.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Минпросвещения России рекомендовало провести последние звонки и выпускные в школах страны в режиме онлайн. В ведомстве пояснили, что это нужно для предотвращения распространения коронавируса.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме, — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил провести в июле выпускные в вузах тоже онлайн в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, ведомство рекомендовало отечественным университетам оставить стоимость обучения на уровне 2019 года.

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