Последние звонки и выпускные в российских школах предложено провести онлайн

Минпросвещения России рекомендовало провести последние звонки и выпускные в школах страны в режиме онлайн. В ведомстве пояснили, что это нужно для предотвращения распространения коронавируса.

— Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме, — сообщила пресс-служба ведомства.