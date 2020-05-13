Турция не пропустила летевший из Китая на Кипр самолёт. Борт взял курс на Москву

Турция отказалась пропускать через своё воздушное пространство самолёт, который должен был доставить на Кипр медоборудование из Китая. Сейчас борт взял курс на Москву, чтобы дозаправиться. Об этом заявил министр транспорта Кипра Яннис Карусос.

По данным Кипрского информационного агентства, для облёта Турции у самолёта не хватит топлива, поэтому пилот изменил маршрут и запросил посадку в московском аэропорту (в каком — не уточняется), чтобы заправиться.