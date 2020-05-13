Госдума приняла закон о голосовании по почте и в дистанционном формате

Документ также вводит изменения в порядок заполнения подписного бланка.

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, позволяющий проводить голосования на выборах и референдумах дистанционно и с помощью почты. Также, если документ вступит в силу, сбор подписей для регистрации кандидата можно будет осуществлять через единый портал государственных услуг.

Документ представляет собой ряд изменений в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Уточняется, что с использованием портала "Госуслуги" кандидат вправе собрать не более половины от необходимого количества подписей. Кроме того, документ вносит изменения в порядок заполнения бланка. Теперь, помимо подписи, избиратель должен будет самостоятельно указать свои фамилию, имя и отчество, а также проставить дату заполнения подписного листа.

Согласно внесённым во втором чтении поправкам, ЦИК наделяется правом назначать всероссийское голосование на выборах или референдумах по почте или в дистанционном формате. Однако уточняется, что данный формат не будет распространяться на голосование по поправкам в конституцию. Также в случае вступления закона в юридическую силу выборы руководителя субъекта РФ, который избирается депутатами законодательного органа власти, могут перенести на более поздний срок, если в регионе будет введён режим повышенной готовности или ЧС.