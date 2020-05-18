Путин и Алиев обсудили скопление людей на границе РФ и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Главной его темой стала ситуация на границе двух стран, где скопилось несколько сотен человек. Это граждане Азербайджана, которые хотят попасть на родину, но их не впускают из-за пандемии коронавируса.