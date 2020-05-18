Путин и Алиев обсудили скопление людей на границе РФ и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Главной его темой стала ситуация на границе двух стран, где скопилось несколько сотен человек. Это граждане Азербайджана, которые хотят попасть на родину, но их не впускают из-за пандемии коронавируса.
— Обсуждалась непростая ситуация, сложившаяся в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой, — сообщили в пресс-службе Кремля.
Лидеры двух стран договорились дать поручения различным министерствам и ведомствам, чтобы те "оперативно отработали" все вопросы вместе с властями приграничных регионов.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Ранее сегодня Владимир Путин также провёл переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.