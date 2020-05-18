Делом парализованной россиянки, которую оштрафовали за нарушение самоизоляции, заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Москвы заинтересовалась фактом привлечения парализованной москвички к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Речь идёт об инвалиде первой группы Ирине Карабулатовой, чью историю ранее рассказывал Лайф. Недавно женщина получила штраф. Оказалось, режим изоляции она соблюдала неправильно — не установила на свой телефон специальное приложение "Социальный мониторинг", созданное для пациентов с коронавирусом и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях. А именно такой диагноз незадолго до штрафа поставили Ирине, когда у неё обострился тонзиллит.
— В ходе проверки будет дана оценка законности постановления по делу об административном правонарушении, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и восстановлении прав москвички, — сообщили Лайфу в пресс-службе прокуратуры.
Ранее в беседе с Лайфом Ирина объяснила, что не смогла установить приложение "Социальный мониторинг", потому что её старый телефон не поддерживает такую функцию. Между тем власти Москвы заявляли о готовности бесплатно предоставить смартфон или часы для "Социального мониторинга" с условием, что после окончания эпидемии пользователь вернёт устройство. Вот только Ирине такого предложения, по её словам, не поступило.
Тем временем стало известно, что жалобу Ирины Карабулатовой также будут проверять чиновники Главного контрольного управления Москвы. Об этом глава ведомства Евгений Данчиков завил РИА "Новости". Он напомнил, что обжаловать штрафы, в том числе полученные через мобильное приложение "Социальный мониторинг", лучше всего через портал mos.ru. Так их рассмотрят быстрее. А в ближайшее время на портал будут подгружены типовые формуляры жалоб, которые заявителю останется только заполнить.