"Считаю, что я прав". Бегун из сочинского обсерватора выступил против решения суда о штрафе

27-летний Павел, который прославился на всю страну своим недолгим побегом из сочинского обсерватора, заявил, что не согласен с решением суда. Он заверил, что выходил на улицу в целях безопасности.

— С решением суда не согласен, потому что это была пожарная тревога. И то, что другие люди не вышли, а я вышел, я считаю, что я прав. Вышел на улицу и получил трое суток, — заявил Павел Лайфу.

Молодой человек рассказал, что так быстро бегает, потому что каждое утро выходит на пробежку. Павел посоветовал всем заниматься спортом.

Напомним, молодой человек без разрешения вышел из обсерватора и заставил росгвардейцев гоняться за собой по двору. "Догонялки" изрядно повеселили его заскучавших на карантине товарищей по несчастью. Действие разворачивалось во дворе гостиницы "Бархатные сезоны", которая на время превратилась в карантинный объект.