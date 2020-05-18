"Считаю, что я прав". Бегун из сочинского обсерватора выступил против решения суда о штрафе

27-летний Павел, который прославился на всю страну своим недолгим побегом из сочинского обсерватора, заявил, что не согласен с решением суда. Он заверил, что выходил на улицу в целях безопасности.
— С решением суда не согласен, потому что это была пожарная тревога. И то, что другие люди не вышли, а я вышел, я считаю, что я прав. Вышел на улицу и получил трое суток, — заявил Павел Лайфу.
Молодой человек рассказал, что так быстро бегает, потому что каждое утро выходит на пробежку. Павел посоветовал всем заниматься спортом.
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Напомним, молодой человек без разрешения вышел из обсерватора и заставил росгвардейцев гоняться за собой по двору. "Догонялки" изрядно повеселили его заскучавших на карантине товарищей по несчастью. Действие разворачивалось во дворе гостиницы "Бархатные сезоны", которая на время превратилась в карантинный объект.
Супруга "бегуна" Татьяна рассказала Лайфу, что они вышли из здания после сигнализации о пожаре. Так они решили себя обезопасить.