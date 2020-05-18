Испугались пожарной сигнализации. Жена сочинского "бегуна" объяснила его побег

"Бегун" из сочинского обсерватора — 27-летний Павел К. — и его супруга вышли из здания после сигнализации о пожаре. Так они решили себя обезопасить, рассказала Лайфу жена Павла Татьяна.

— У нас заиграла пожарная сигнализация ближе к вечеру... У нас были в жизни инциденты, когда мы не обращали внимания, а пожар действительно был. Поэтому мы всё-таки решили выходить. Это по правилам пожарной безопасности правильно, я считаю. И Павел так считает. Поэтому он самый первый вышел, стоял возле входа, — рассказала Татьяна.

По её словам, тех людей, которые начали спускаться по лестнице первыми, успели предупредить, что это учебная сигнализация. Когда к Павлу подошёл росгвардеец с просьбой зайти обратно в здание, мужчина отказался это делать, ссылаясь на правила пожарной безопасности.

— Он даже не покинул зону обсервации. Здесь, возле здания, всё равно всё охраняется и огорожено сеткой. Он ничего не нарушил по факту и ни с кем не контактировал. Через несколько часов пришло много полицейских, задержали мою сестру Кристину, которая ему придержала дверь, и Пашу, — рассказала девушка.

В Сочи супруги прилетели из Москвы. Их сразу поместили под наблюдение медиков. По словам Татьяны, они соблюдали все правила карантина и эпидемиологической безопасности.

— У нас и маски, и антисептики, и держали дистанцию — всё как положено. Нам сделали два теста, оба отрицательные. Нам на карантине оставалось два дня, — отметила Татьяна.