Испугались пожарной сигнализации. Жена сочинского "бегуна" объяснила его побег

"Бегун" из сочинского обсерватора — 27-летний Павел К. — и его супруга вышли из здания после сигнализации о пожаре. Так они решили себя обезопасить, рассказала Лайфу жена Павла Татьяна.
— У нас заиграла пожарная сигнализация ближе к вечеру... У нас были в жизни инциденты, когда мы не обращали внимания, а пожар действительно был. Поэтому мы всё-таки решили выходить. Это по правилам пожарной безопасности правильно, я считаю. И Павел так считает. Поэтому он самый первый вышел, стоял возле входа, — рассказала Татьяна.
По её словам, тех людей, которые начали спускаться по лестнице первыми, успели предупредить, что это учебная сигнализация. Когда к Павлу подошёл росгвардеец с просьбой зайти обратно в здание, мужчина отказался это делать, ссылаясь на правила пожарной безопасности.
— Он даже не покинул зону обсервации. Здесь, возле здания, всё равно всё охраняется и огорожено сеткой. Он ничего не нарушил по факту и ни с кем не контактировал. Через несколько часов пришло много полицейских, задержали мою сестру Кристину, которая ему придержала дверь, и Пашу, — рассказала девушка.
В Сочи супруги прилетели из Москвы. Их сразу поместили под наблюдение медиков. По словам Татьяны, они соблюдали все правила карантина и эпидемиологической безопасности.
— У нас и маски, и антисептики, и держали дистанцию — всё как положено. Нам сделали два теста, оба отрицательные. Нам на карантине оставалось два дня, — отметила Татьяна.
Напомним, молодой человек без разрешения вышел из обсерватора и заставил росгвардейцев гоняться за собой по двору. "Догонялки" изрядно повеселили его заскучавших на карантине товарищей по несчастью. Как стало известно Лайфу, действие разворачивалось во дворе гостиницы "Бархатные сезоны", которая на время превратилась в обсерватор. Позже на "беглеца" завели административные дела.