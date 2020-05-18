Бегуна из сочинского обсерватора оштрафовали на 15 тысяч рублей

27-летний Павел К., который прославился на всю страну своим недолгим побегом из сочинского обсерватора, получил штраф в 15 тысяч рублей и арест на трое суток. Об этом он сам сообщил Лайфу.

— Да, в суде. Суд вынес приговор: 15 тысяч штрафа и трое суток ареста, — сказал молодой человек.

Напомним, молодой человек без разрешения вышел из обсерватора и заставил росгвардейцев гоняться за собой по двору. "Догонялки" изрядно повеселили его заскучавших на карантине товарищей по несчастью.