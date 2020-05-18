В российском футболе зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

Казанский футбольный клуб "Рубин" сообщил, что один из футболистов заразился коронавирусом. Речь идёт о защитнике Константине Плиеве. Игрок находится под наблюдением врачей в родном городе.

— Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал, — говорится в заявлении казанского клуба.

Это второй случай заражения коронавирусом футболистов Российской премьер-лиги. Ранее заболел перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан.