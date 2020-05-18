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В российском футболе зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

Заболел игрок "Рубина".

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Фото © Rubin-kazan.ru

Казанский футбольный клуб "Рубин" сообщил, что один из футболистов заразился коронавирусом. Речь идёт о защитнике Константине Плиеве. Игрок находится под наблюдением врачей в родном городе.

Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал, — говорится в заявлении казанского клуба.

Это второй случай заражения коронавирусом футболистов Российской премьер-лиги. Ранее заболел перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан.

Рестарт чемпионата России по футболу намечен на 21 июня, матчи будут проходить без зрителей.

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