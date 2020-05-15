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Футбол по новым правилам. Что теперь нельзя делать игрокам на поле? 

Как прежде уже не будет.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Возвращение футбола всё ближе: немецкая Бундеслига планирует камбэк уже на этих выходных. Если во Франции футбольный сезон решили досрочно завершить, то в Германии, наоборот, полны энтузиазма и могут стать примером для остальной Европы. Учитывая, что пандемия ещё бушует, само собой, для футболистов подготовили ряд рекомендательных ограничений и конкретных запретов. Вполне возможно, всё это — новые правила вообще всего футбола, и непонятно, сколько они будут действовать и увеличат ли безопасность на матчах.

Никаких обнимашек, пятюнь и других ненужных контактов

Помните, как футболисты сборной России едва не задавили Дмитрия Торбинского после победного гола Нидерландам на чемпионате Европы 2008 года?

В ближайшее время таких эмоциональных проявлений радости мы не увидим: сейчас небезопасно. Отмечать голы всей командой теперь нельзя, нельзя "отбивать пять", обниматься или даже просто пожать руку. Максимум — коснуться друг друга бутсами, а в самом крайнем случае — локтями.

Поль Погба ещё во время начала пандемии говорил, что гораздо безопаснее использовать его фирменный жест. Всемирная организация здравоохранения подтверждает: дэбайте на здоровье.

Командные фото, детишки за руку с игроками — всё в прошлом

Во имя безопасности придётся отказаться ещё от ряда привычных футбольных традиций. Выходить на поле команды будут теперь не из одного тоннеля одновременно, а отдельно. Естественно, дети за руку их выводить не будут. Командные фотографии, выстраивания, рукопожатия — тоже минус. Даже маскотов больше не будет. На стадионе в день матча одновременно смогут находиться только 300 человек, включая клубы, работников арены, СМИ и прочий персонал. Послематчевые пресс-конференции и интервью в микст-зоне теперь перекочуют в онлайн.

Фото © fclm.ru

Чтобы лишний раз не собирать игроков вместе, им разрешат есть дома, а не на базе, а на матчи приезжать на своих машинах вместо клубных автобусов. Всё, чтобы снизить риски заражения. Во время игры футболистам запретят вступать в бессмысленную полемику с судьями, арбитрам даже позволят наказывать за нарушение этих правил жёлтыми карточками.

Разрешат делать по пять замен в матче

ФИФА хочет оптимизировать процедуру проведения матчей и разрешит делать по пять замен в течение одной игры: к стандартным трём прибавится ещё две в перерыве. Плюс ещё будет возможность провести одну дополнительную в еврокубках (это правило было введено ещё до пандемии). Возможная проблема видится только в том, что это всего лишь рекомендация от Международного совета футбольных ассоциаций и конечное решение по этому вопросу будут принимать сами лиги.

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

И возможно несоответствие: если, например, в Испании разрешат делать по пять замен, а в Италии нет, то игроки "Барселоны" в Лиге чемпионов будут более свежими, чем футболисты "Ювентуса".

Регулярные тесты на коронавирус

Возобновление футбольных чемпионатов во время пандемии — это большой риск (на который клубы РПЛ, например, идти не хотят), а потому без проверок на коронавирус никуда. Игроков проверят после возвращения к тренировкам, а затем будут тестировать каждую неделю, обязательно — за день до игры. Если вдруг у кого-то диагностируют CoViD-19, то его тут же изолируют, но футбол прекращать не будут.

Это лишь оптимистичный прогноз, а как будет на самом деле — пока не ясно, учитывая, что во многих лигах есть футболисты, которые заражены или были заражены коронавирусом. Партнёр Криштиану Роналду по "Ювентусу" Пауло Дибала, к примеру, не мог вылечиться почти полтора месяца.

Финансовые проблемы

Если футболу и удастся вернуться в ближайшее время, то матчи совершенно точно будут проходить без болельщиков. А это гигантские убытки для всей индустрии. Ведь условный Артём Дзюба зарабатывает миллионы евро не только потому, что он хорошо играет в футбол, а ещё и потому, что он встроен в систему, которая приносит гигантские деньги. Но сейчас эта система рушится на глазах: многие клубы на грани исчезновения.

В ближайшее время точно не придётся ожидать трансферов за 200 миллионов евро, гораздо реальнее — за 20. А футбольные клубы будут бороться за выживание не в турнирной таблице, а в буквальном смысле. Так что даже о правилах финансового фейр-плей, вероятно, придётся забыть — тут как бы просто остаться на плаву. Большую роль в этом должен сыграть УЕФА: маленькие команды живут за счёт денег от удачных выступлений в еврокубках, а нынешняя ситуация, когда текущий сезон ещё не доигран и неясно, когда начнётся следующий, может всё осложнить. Если еврокубки придётся сократить, пожертвовав квалификационной частью, команды лишатся большей части дохода. УЕФА обещает компенсации, но, как будет на самом деле, покажет время.

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