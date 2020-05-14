"Больше чем тренер". Игроки "Локомотива" поддержали уволенного Сёмина

Руководство московского "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым, который истекает 31 мая. Также было объявлено, что новым наставником железнодорожников станет сербский специалист Марко Николич.

Футболисты столичной команды публично поблагодарили Юрия Сёмина, который является настоящей легендой клуба.

— Спасибо за всё, Юрий Палыч! Вы отличный человек и отличный тренер! Легенда, — написал Антон Миранчук.

— Спасибо за всё, Юрий Палыч! Уверен, куда бы вы ни пошли, у вас всё получится! Помимо того что вы профессионал, вы отличный человек, — добавил Алексей Миранчук.

— Неожиданная новость для нас, потому что как команда мы всегда были сильны при Палыче. Я благодарю его за шанс своей жизни и за то, что он сделал для "Локо" и всех болельщиков. Спасибо, Юрий Палыч, для меня вы больше чем тренер. Удачи во всём и до встречи! — написал вратарь "Локо" и сборной России Маринато Гильерме.

— Спасибо Вам за четыре года совместной работы и четыре трофея, желаю Вам всего наилучшего в будущем и много удачи в дальнейшей карьере! — написал капитан команды Ведран Чорлука.

— Было приятно работать с вами, спасибо за эти два года и удачи в будущем, — поблагодарил Гжегож Крыховяк.

Не только футболисты написали в своём аккаунте в соцсети об уходе Юрия Палыча. Рэпер, давний фанат железнодорожников Леван Горозия (L'One) также не остался в стороне.

— Юрий Палыч, спасибо вам за всё. Для меня Вы и есть "Локомотив", — написал в своём аккаунте рэпер.