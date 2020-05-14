"Локомотив" попрощался с Сёминым и назначил нового тренера

Московский футбольный клуб "Локомотив" официально заявил о смене главного тренера. У Юрия Сёмина 31 мая истекает контракт, продлевать его не будут. Вместо него команду будет тренировать сербский специалист Марко Николич.

— С именем Сёмина связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Сёмин навсегда останется в сердцах всех болельщиков "Локомотива". Желаем Юрию Палычу сил, здоровья и благополучия! — говорится в заявлении клуба.