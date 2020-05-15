"Локо" выжил из клуба железного человека РПЛ. Сёмин — главный супергерой нашего футбола

Юрий Сёмин вернулся в родной для себя клуб в 2016 году. С того момента Юрий Палыч абсолютно лучший тренер России. За три года он взял четыре трофея: два кубка страны, золото РПЛ и суперкубок России.

Фото © Фото © AP Photo / Martin Meissner Сёмин — самый титулованный тренер в истории России В российский период Олег Романцев и Валерий Газзаев выиграли по 11 титулов. Сёмин — 12. Юрий Палыч первым трижды взял суперкубок

В нынешних реалиях российского футбола Сёмин — настоящий супергерой. Юрия Палыча смело можно сравнить с главным героем кинокомиксов Marvel — Железным человеком. А почему нет? Сёмин тоже гений, наверняка миллиардер (миллионер уж точно), самой собой, филантроп, разве что только не плейбой — недавно сыграл золотую свадьбу со своей супругой. Но, как мы помним из фильмов, Тони Старк тоже в конечном счёте нашёл себя в семейной жизни, так что совпадение, можно смело сказать, полное.

Но как Сёмину удаётся оставаться таким крутым даже в 73 года? Ведь те самые коллеги по цеху Газзаев и Романцев, которые, кстати, намного младше Юрия Палыча, давно уже не при делах. Один — в Госдуме, а второй уже почти 15 лет как на рыбалке.

Дело в том, что Сёмин всё ещё невероятно молод. Причём как душой, так и телом. И фанаты его обожают. Помните хоть один клуб РПЛ, у которого есть регулярная кричалка про главного тренера? А вот "Юрий Палыч, оле-оле-оле" стала уже легендарной. А есть и другая вариация: "Только Сёмин Юрий Палыч, хэй-хэй". Взгляните, как тренер заряжает её вместе с фанатами "Локо".

Ничем не хуже Дмитрия Баринова, а ведь тренер старше своего футболиста на целых полвека! Но по Сёмину никак не скажешь, что ему уже за 70. Он активно путешествует, модно одевается и ведёт страницу в "Инстаграме", откуда это всё легко узнать.

Сёмин с внучкой в Испании. Фото © Instagram / seminup

Единственное, в чём Сёмин консервативен, — это выбор музыки. "Современная долбёжка" ему не по душе, а потому в победной раздевалке "Локомотива" символично играет "День Победы".

Юрий Сёмин действительно напоминает супергероя Marvel — Железного человека. И вот почему.

Тони Старк никогда не был самым популярным героем комиксов. У издательства DC были Супермен и Бэтмен, а у того же Marvel гораздо большей популярностью пользовался Человек-паук. Но именно в киносаге "Мстители" главным и самым харизматичным героем всех фильмов стал именно Железный человек.

То же самое можно сказать и о Сёмине. Те же Романцев и Газзаев сверкали ярче: один выиграл восемь чемпионатов России, другой стал единственным российским тренером, взявшим Кубок УЕФА. Но где они сейчас? А Сёмин ещё вчера был в строю и штамповал трофеи, как никогда прежде.

Юрий Сёмин / Железный человек (Тони Старк). Фото © AP Photo / Jon Super / Marvel

Железный человек известен своим гениальным умом и кучей новых технологий, которые он сам создаёт. Сёмин тоже новатор в футбольном плане. А как иначе оставаться востребованным в профессии, где уже вполне успешно работают люди, которые вдвое моложе? Только за счёт постоянного обучения, изобретения и переизобретения новых тактик и стратегий.

Тони Старк весьма своенравная и свободолюбивая личность. Он не любит подчиняться руководству, предпочитая действовать на своё усмотрение. С Сёминым та же история. Регулярные конфликты и закулисные сражения с президентами "Локомотива" это только подтверждают. Причём, судя по количеству завоёванных трофеев, в пользу клуба. И даже нынешнее увольнение (хоть формально всего лишь не продлили контракт, но суть такая) это ещё раз доказывает: боссы просто боятся авторитета Палыча.

Ещё один занятный факт для сравнения: Железный человек в комиксах успел побывать и в роли директора организации Щ.И.Т., но лучше всего себя проявлял в роли лидера команды мстителей. Точно так же и Сёмин: попробовал себя на посту президента "Локомотива", но именно в тренерском кресле добивался наибольших успехов.

Юрий Сёмин / Железный человек (Тони Старк). Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе / Marvel

В кино Железный человек стал наставником для талантливого парня, желающего быть супергероем, — Человека-паука. А сколько таких юных гениев было у Сёмина? Лоськов, Сычёв, Билялетдинов в недавнем прошлом, братья Миранчуки, Баринов и Жемалетдинов — сейчас. К слову, именно дубль Алексея Миранчука принёс "Локомотиву" суперкубок России в битве с "Зенитом".

В конце концов, каким ещё, если не железным, назвать человека, который продолжает работать на самом высоком уровне и побеждать своих более молодых коллег? Причём тут вряд ли уместна история про "находит силы", ведь у Юрия Палыча ещё вагон идей, энтузиазма и молодецкого запала.

На большом экране история Тони Старка в качестве Железного человека уже закончилась. И закончилась красиво: супергерой спас всю вселенную ценой своей жизни. А вот Юрию Палычу не дали его заслуженную минуту славы с овациями тысяч болельщиков, просто выставив его из клуба во время пандемии. Хотя свою вселенную, красно-зелёную, он не только регулярно спасал, но и сам создал: за всю историю "Локомотив" без Юрия Сёмина завоевал всего лишь два трофея, а с ним — все чемпионства, кубки и суперкубки.