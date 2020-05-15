Дюков — о рестарте РПЛ: Это позитивный сигнал обществу

Президент Российского футбольного союза прокомментировал решение о возобновлении сезона РПЛ. По словам Александра Дюкова, для осуществления рестарта нужно учесть много деталей: согласовать возвращение легионеров, утвердить регламент в Министерстве спорта, передать его на рассмотрение в Роспотребнадзор и дождаться одобрения федеральных и региональных властей, однако сама тенденция к возвращению спорта имеет позитивный характер.

— Возвращения футбола ждут все болельщики, все скучают по футболу. В ситуации дефицита контента возвращение футбола даст нам возможность привлечь внимание тех россиян, которые раньше, возможно, футболом не интересовались. Кроме того, затягивание паузы могло бы создать риск замещения футбола другими увлечениями и вариантами времяпрепровождения. Возвращение футбола станет позитивным сигналом обществу о том, что мы возвращаемся к привычному образу жизни. Решение будет иметь важную социальную роль, — сказал Дюков.