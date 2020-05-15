"Ротор" и "Химки" подняли, "Торпедо" и "Чертаново" кинули. Российский футбол возобновится с 21 июня

Сезон Российской премьер-лиги возобновится через пять недель — так решил исполком РФС. Командам будет разрешено делать по пять замен в матче, а места проведения игр будут определяться с учётом эпидемиологической ситуации.

Стыковые матчи 13-й и 14-й команды РПЛ и 3-й, 4-й команд ФНЛ в текущем сезоне отменены. Команды, находящиеся в РПЛ на 15-м и 16-м местах, выбывают в ФНЛ. Таким образом, сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, было решено не доигрывать. Турниры завершены досрочно по состоянию на 17 марта, когда и было приостановлено проведение матчей.

Два первых места ФНЛ получат право играть в РПЛ. Это "Химки" и "Ротор". Последний примет участие в матчах премьер-лиги впервые с 2004 года. А вот идущие за ними "Чертаново", "Торпедо", "Балтика", "Нефтехимик", несмотря на хороший сезон, своим решением исполком РФС лишил надежд пробиться в элиту российского футбола.

Все матчи чемпионата России по футболу до конца сезона будут проходить без зрителей.