СК показал кадры очной ставки бизнесмена Быкова и свидетелей по делу о двойном убийстве

Бизнесмену и экс-депутату Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ведомство опубликовало кадры очной ставки Быкова и свидетелей, подтвердивших, что бизнесмен "заказал" убийство двух человек. При этом сам бизнесмен не подтвердил, что причастен к преступлению.

В СКР напомнили, что в 1994 году у Быкова произошёл конфликт из-за распределения доходов с членом его преступной группировки Александром Наумовым, после чего перед автомобилем, в котором ехал бизнесмен, произошёл взрыв.

— Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому, который привлёк к этому членов возглавляемой им банды... Непосредственные исполнители убийства расстреляли их из автомата и пистолета, — говорится в сообщении.