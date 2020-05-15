Союз потребителей не оценил идею отказывать в обслуживании покупателям без масок

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ выступил против идеи Минпромторга отказывать в обслуживании покупателям без защитных масок.

— Магазины могут отказать на кассе. Но если кто-то пойдёт в суд, то он его выиграет. И я не могу представить себе магазин, который откажется от наших денег за товары. К тому же сотрудник магазина не может задержать покупателя, он может вызвать полицейского. Если посетитель без маски захочет стоять и ждать, когда придёт полицейский и оформит штраф — тогда да, конечно, — отметил он в эфире НСН.

Шелищ предложил другую идею: бесплатно выдавать маски на входе в магазин. Тогда, по его мнению, у магазинов будет мотив не обслуживать покупателей без средств защиты.

— Роспотребнадзор может обязать включить это требование в санитарные нормы. Да, это увеличит расходы торговых организаций. Но вот тогда действительно будет странно, если человеку выдадут маску, а он её не наденет, тогда будет мотив его не обслужить, — добавил эксперт.