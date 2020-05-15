Союз потребителей не оценил идею отказывать в обслуживании покупателям без масок

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ выступил против идеи Минпромторга отказывать в обслуживании покупателям без защитных масок.
— Магазины могут отказать на кассе. Но если кто-то пойдёт в суд, то он его выиграет. И я не могу представить себе магазин, который откажется от наших денег за товары. К тому же сотрудник магазина не может задержать покупателя, он может вызвать полицейского. Если посетитель без маски захочет стоять и ждать, когда придёт полицейский и оформит штраф — тогда да, конечно, — отметил он в эфире НСН.
Шелищ предложил другую идею: бесплатно выдавать маски на входе в магазин. Тогда, по его мнению, у магазинов будет мотив не обслуживать покупателей без средств защиты.
— Роспотребнадзор может обязать включить это требование в санитарные нормы. Да, это увеличит расходы торговых организаций. Но вот тогда действительно будет странно, если человеку выдадут маску, а он её не наденет, тогда будет мотив его не обслужить, — добавил эксперт.
Напомним, ранее в Минпромторге заявили, что магазины имеют право не обслуживать на кассе покупателя без медицинской маски. Если гражданин отказывается исполнять требования масочного режима, то сотрудник торговой точки может вызвать полицию для "бесконфликтного пресечения нарушения". При этом силой надевать маску на покупателя нельзя.