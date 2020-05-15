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Первая европейская страна объявила о завершении эпидемии коронавируса

Всего в ней зарегистрировано 1464 случая заболевания.

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Фото © ТАСС / Luka Dakskobler / SOPA Images via ZUMA Wire

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил о прекращении эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.

Словения укротила эпидемию за последние два месяца. Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая обстановка в Европе, — сообщил Янша.

Отмечается, что теперь граждане Евросоюза, приезжающие в Словению, не будут проходить обязательный карантин. В стране сохраняется запрет на массовые публичные собрания, а также необходимо продолжать ношение масок и соблюдать социальную дистанцию.

Всего за период эпидемии в Словении зафиксировано 1464 случая коронавируса, 103 пациента скончались.

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