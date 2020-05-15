Первая европейская страна объявила о завершении эпидемии коронавируса

Всего в ней зарегистрировано 1464 случая заболевания.

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил о прекращении эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.

— Словения укротила эпидемию за последние два месяца. Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая обстановка в Европе, — сообщил Янша.

Отмечается, что теперь граждане Евросоюза, приезжающие в Словению, не будут проходить обязательный карантин. В стране сохраняется запрет на массовые публичные собрания, а также необходимо продолжать ношение масок и соблюдать социальную дистанцию.