Первая европейская страна объявила о завершении эпидемии коронавируса

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил о прекращении эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.

— Словения укротила эпидемию за последние два месяца. Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая обстановка в Европе, — сообщил Янша.

Отмечается, что теперь граждане Евросоюза, приезжающие в Словению, не будут проходить обязательный карантин. В стране сохраняется запрет на массовые публичные собрания, а также необходимо продолжать ношение масок и соблюдать социальную дистанцию.