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Регион
Опубликовано 15 мая 2020, 13:54
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Первая европейская страна объявила о завершении эпидемии коронавируса

Фото © ТАСС / Luka Dakskobler / SOPA Images via ZUMA Wire

Фото © ТАСС / Luka Dakskobler / SOPA Images via ZUMA Wire

Всего в ней зарегистрировано 1464 случая заболевания.

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил о прекращении эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.

Словения укротила эпидемию за последние два месяца. Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая обстановка в Европе, — сообщил Янша.

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Отмечается, что теперь граждане Евросоюза, приезжающие в Словению, не будут проходить обязательный карантин. В стране сохраняется запрет на массовые публичные собрания, а также необходимо продолжать ношение масок и соблюдать социальную дистанцию.

Всего за период эпидемии в Словении зафиксировано 1464 случая коронавируса, 103 пациента скончались.

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Анастасия Иванова
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