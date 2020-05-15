Первая европейская страна объявила о завершении эпидемии коронавируса
Фото © ТАСС / Luka Dakskobler / SOPA Images via ZUMA Wire
Всего в ней зарегистрировано 1464 случая заболевания.
Премьер-министр Словении Янез Янша заявил о прекращении эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.
— Словения укротила эпидемию за последние два месяца. Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая обстановка в Европе, — сообщил Янша.
Отмечается, что теперь граждане Евросоюза, приезжающие в Словению, не будут проходить обязательный карантин. В стране сохраняется запрет на массовые публичные собрания, а также необходимо продолжать ношение масок и соблюдать социальную дистанцию.
Всего за период эпидемии в Словении зафиксировано 1464 случая коронавируса, 103 пациента скончались.