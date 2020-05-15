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Лавров: Россия не станет вводить выездные визы

Глава МИД полагает, что те, кто говорит о подобных мерах, просто "скучают по Советскому Союзу".

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Фото © ТАСС / Коньков Сергей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что не видит необходимости в введении выездных виз для сограждан после пандемии коронавируса.

Не вижу никакой необходимости и не слышал о планах подобного рода среди людей, имеющих мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений, — ответил он на вопрос, планируется ли в РФ введение выездных виз для граждан после снятия ограничений, связанных с CoViD-19.

Как отметил дипломат, те, кто говорит о подобных мерах, просто "скучают по Советскому Союзу".

При этом министр указал на то, что система международных связей не останется прежней после пандемии.

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