Лавров считает, что после пандемии CoViD-19 мир не вернётся к прежней "свободе"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после пандемии коронавируса мир вряд ли вернётся к прежней свободе.



— Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации, — сказал Лавров в интервью РБК.





Он отметил, что снятие ограничительных мер в связи с пандемией будет проходить постепенно, а восстановление мировых связей займёт долгое время.



