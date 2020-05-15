Лавров считает, что после пандемии CoViD-19 мир не вернётся к прежней "свободе"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после пандемии коронавируса мир вряд ли вернётся к прежней свободе.
— Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации, — сказал Лавров в интервью РБК.
Он отметил, что снятие ограничительных мер в связи с пандемией будет проходить постепенно, а восстановление мировых связей займёт долгое время.
Напомним, по последним данным, за весь период эпидемии в России зафиксировано 262 843 случая коронавируса во всех 85 регионах. 58 226 пациентов выздоровели, летальных случаев — 2418.