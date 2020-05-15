В России выявили 10 598 новых случаев коронавируса за сутки

За сутки в России подтвердили ещё 10 598 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 262 843 случая CoViD-19 во всех 85 регионах. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке регионов по выявленным пациентам — Москва (+4748 за сутки), Подмосковье (+945), Санкт-Петербург (+541), Нижегородская область (+307) и ЯНАО (+115).

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За сутки умерло 113 пациентов с коронавирусом (за весь период — 2418 летальных исходов), также за сутки полностью выздоровело 4696 человек (всего 58 226 с начала эпидемии).