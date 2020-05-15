НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Первый случай коронавируса подтвердили на Курильских островах

Пациент нарушил ограничения и вышел на работу, из-за этого власти объявили режим ЧС.

239

Фото © Pixabay

Первый случай CoViD-19 на Курильских островах выявлен в Южно-Курильске в пятницу, 15 мая, сообщает пресс-служба Правительства Сахалинской области.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. CoViD-19 обнаружили у жителя Дагестана, прибывшего на Кунашир несколько дней назад. Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат, мужчина был направлен на двухнедельную самоизоляцию, однако нарушил предписание и вышел на работу.

Прибывший из лаборатории анализ оказался положительным. Инфицированного незамедлительно госпитализировали вертолётом санавиации. Остров будет закрыт на карантин, пока медики не выявят круг контактов пациента.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки скончалось 68 пациентов с коронавирусом.

Выбор редакции

Loading...