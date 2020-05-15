Первый случай коронавируса подтвердили на Курильских островах

Первый случай CoViD-19 на Курильских островах выявлен в Южно-Курильске в пятницу, 15 мая, сообщает пресс-служба Правительства Сахалинской области.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. CoViD-19 обнаружили у жителя Дагестана, прибывшего на Кунашир несколько дней назад. Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат, мужчина был направлен на двухнедельную самоизоляцию, однако нарушил предписание и вышел на работу.

Прибывший из лаборатории анализ оказался положительным. Инфицированного незамедлительно госпитализировали вертолётом санавиации. Остров будет закрыт на карантин, пока медики не выявят круг контактов пациента.