Симоньян оценила разницу между российским и американским здравоохранением

Главный редактор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на фоне пандемии коронавируса сравнила здравоохранение и подходы к лечению в России и США.

Журналистка отметила, что, несмотря на качество американской медицины, она доступна далеко не всем. И если россиянин может вызвать скорую помощь при первых симптомах ОРВИ, то гражданину Соединённых Штатов придётся заплатить за услугу, и немало, поэтому к медикам он не обращается, "пока совсем уже не начнёт умирать".

— По качеству, по уровню она блистательна. Массовой медицины, как у нас с советских времён, слава богу, осталось, — её просто нет, — резюмировала Симоньян в эфире телеканала "Россия-1".

Она добавила, что в России и скорую придётся ждать по полчаса, и санитарка может нахамить, но у наших граждан "есть куда бежать", если вдруг случится беда со здоровьем.

Симоньян призвала осознать, что россияне живут не хуже, чем на Западе, а в некоторых моментах даже лучше, поэтому в РФ такая низкая статистика смертности от коронавируса.