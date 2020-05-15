Эколог назвал неожиданную опасность кондиционеров

Директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев рассказал, что неправильное использование кондиционеров может быть опасным для здоровья.

Он отметил, что при первом включении устройства весной выбрасывается большое количество микроорганизмов, скопившихся на решётках и фильтрах. Этот процесс называется "вентиляторный синдром".

— Для них (микроорганизмов. — Прим. Лайфа) это благоприятная питательная среда, потому что там оседают пыль, частицы спор, пыльца, семена растений. Человек это вдыхает, что вызывает различные негативные реакции, в том числе аллергию, обострение хронических заболеваний, — приводит слова Ястребцева радио Sputnik.

Перед первым запуском кондиционера его нужно прочистить и промыть, включая всю систему фильтров. Эколог уточнил, что этим в том числе занимаются различные фирмы и службы. Но обычные кондиционеры можно очистить и самому с помощью специальных средств, которые можно купить в хозяйственных магазинах.

Ястребцев добавил, что это относится и к автомобильным кондиционерам. В машинах также нужно менять фильтры салона.