Российские бизнесвумен богатеют быстрее всех в мире

Роль женщины в мире бизнеса стремительно растёт. Так, в руках прекрасного пола сосредоточено 32% всего мирового богатства — около 70 триллионов долларов. А российские бизнесвумен накапливают капиталы быстрее, чем в других странах, — темпы роста за последние три года составили 8,9%. К таким выводам пришли аналитики The Boston Consulting Group (BCG), результаты их исследований сообщает ТАСС.

Россиянки сосредоточили в своих руках 320 миллионов долларов и оказались на 10-м месте в Европе. Самая крупная доля приходится на страны Северной Америки — 35,4 триллиона, государства Западной Европы — 14,3 триллиона, страны Азии, исключая Японию, — 13 триллионов.

При этом Россия опережает весь мир по доле женщин на управленческих должностях, но уступает американкам и японкам в равенстве оплаты труда — в этом показателе наша страна на одной строчке с Азией и Австралией. Тем не менее, по мнению экспертов, ситуация улучшается, по темпам развития РФ уступает лишь США.

В исследовании указывается, что прекрасный пол, несмотря на значительное богатство, по-прежнему недооценивается в качестве управленцев. Многие банки, опираясь на устаревшие нормы и взгляды, продолжают рассматривать мужчин в качестве основных лиц, способных к принятию финансовых решений.

Фирмы по управлению активами и банковские организации предлагают продукты, созданные специально для женщин, однако аналитики утверждают, что гендерные различия остались в прошлом и не являются определяющими.