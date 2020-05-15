Жизнь встала на паузу. Психотерапевт рассказал о плюсах самоизоляции для россиян

С приходом в жизнь людей коронавируса некоторые начали испытывать страх перед болезнью, получивший название "ковидофобия", другие ощущают дискомфорт в замкнутом пространстве, пока нельзя выходить из дома. Кто-то с тревогой смотрит в будущее, а нервозность усиливается огромным информационным потоком о новых заражениях, смертях и туманных перспективах. Тем не менее психотерапевт Константин Дуплищев уверен, что у самоизоляции есть плюсы.

Врач отметил, что CoViD-19 разрядил обстановку, поставил жизнь на паузу после вечной гонки на работе и выживания. Многие россияне сумели отдохнуть, переосмыслить свои проблемы. Специалист сравнил это с купанием в море: одни паникуют от набегающих волн, а другие принимают их как данность и наслаждаются брызгами.

Психотерапевт добавил, что самоизоляция благотворно сказалась на семьях. Оказавшись наедине в квартире, партнёры начали больше разговаривать, вскрылись проблемы, которые нужно решать.

— Сами понимаете, в семьях, где очень много формальностей, быта на уровне формальностей, отношений на этом уровне, такие факторы вскрывают эмоции, чувства, переживания. Если пара не имеет хороших коммуникаций, не имеет поддержки, не умеет говорить о своих чувствах и эмоциях, то, скорее всего, такие отношения будут развиваться не лучшим образом, — сказал Дуплищев в интервью "Газете.ру".

Он объяснил, что действительно близкие по духу пары только углубят свои отношения, неожиданные трудности поспособствуют разрешению проблем и укреплению связей внутри семьи.

Дуплищев добавил, что сейчас выросло число обращений к психотерапевтам, но запросы пациентов обычно связаны не с пандемией, а с теми неурядицами, которые уже происходили в их жизни до кризиса. Мелкие и насущные вопросы ушли в тень, людей больше интересует внутреннее, личное.

Специалист предсказал рост количества клиентов психотерапевтов через несколько месяцев, когда россияне переживут первый шок и начнут искать помощи, чтобы с ним справиться. Он отметил, что пока оценить влияние самоизоляции сложно, неизвестно, как она скажется на психике граждан. Однако, врач уверен, что переосмысление на фоне трудностей, самостоятельное или с помощью специалистов, даст свои плоды в будущем и сделает жизнь лучше.