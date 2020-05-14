"Позвонил, а они в коме". Трамп рассказал о смерти пятерых знакомых от CoViD-19

Президент США Дональд Трамп рассказал о смерти пятерых знакомых от коронавирусной инфекции. Печальной новостью он поделился в ходе выступления перед сотрудниками Центра распределения медицинского оборудования в штате Пенсильвания.

— Двое были моими очень хорошими друзьями. Они были в возрасте, не могу сказать, что у них было прекрасное здоровье или идеальный вес. Не идеальный. Но они умерли, и это ужасно, — рассказал американский лидер.

Он отметил, что при гриппе или обычной простуде человек уже через два-три дня приходит в себя, но в ситуации с CoViD-19 всё по-другому.

— Вы звоните им спустя два дня, чтобы узнать о том, как у них дела, а тебе отвечают: "Сэр, они в коме", — посетовал Трамп.

США занимают лидирующее место в мире по количеству заражённых коронавирусом. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в стране составляет 1 413 012 человек. При этом 85 581 житель скончался. Справиться с коварным заболеванием смогли 246 414 граждан.