В Германии нашли эффективный препарат от коронавируса

Биохимики и вирусологи Университета Гёте и Франкфуртской университетской больницы пришли к выводу, что препарат "Рибавирин" может оказаться эффективным в борьбе с коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Учёные утверждают, что с помощью данного лекарства можно замедлить и остановить размножение CoViD-19 в живом организме.

Инфекция, по словам учёных, изменяет клетки человека. Вирус SARS-CoV-2 почти не затрагивает выработку белка, при этом ускоряет его синтез, в отличие от других вирусов, останавливающих в организме носителя выработку белков в пользу вирусных.

С помощью ингибиторов трансляции вирусологи подавили синтез белка, где участвуют рибосомы, матричная РНК и транспортная РНК. Остановить размножение инфекции в культуре клеток смогли 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG) и препарат "Рибавирин", который применяется против гепатита и других инфекций.