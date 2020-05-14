Европейский вирусолог назвал сроки появления вакцины от CoViD-19 "при оптимистичном сценарии"

Вакцину от нового коронавируса при оптимистичном сценарии в Европе могут одобрить только через год. Об этом заявил глава подразделения по вакцинам Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕАЛС) Марко Кавальери. По его словам, прогноз, что вакцина будет готова уже в сентябре, слишком сомнительный.

— Что касается вакцин: с учётом того, что их разработка должна была начаться с нуля, при оптимистичном развитии ситуации они могут быть готовы через год, то есть в начале 2021 года, — передаёт агентство Reuters его слова.

ЕАЛС сейчас ведёт переговоры с разработчиками 33 потенциальных вакцин. О сроках разработок пока сложно сказать.

А министр здравоохранения России Михаил Мурашко накануне сообщил, что в начале лета в России стартуют клинические испытания отечественных вакцины и препаратов от коронавирусной инфекции. Таким образом, в случае успеха первые препараты для вакцинации против коронавируса появятся в России ближе к последней декаде июля.