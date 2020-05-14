Врач рассказал, каким пациентам с коронавирусом назначают плазму

Главный внештатный специалист-трансфузиолог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов рассказал, каким пациентам с положительным анализом на коронавирус назначают лечение с помощью переливания плазмы, содержащей антитела.

— Если говорить о лечении CoViD-19, то переливание плазмы, содержащей антитела к SARS-CoV-2 (название вируса), чаще всего используется для пациентов с выраженной недостаточностью иммунного ответа на инфекцию, — рассказал РИА "Новости" Буланов, добавив, что процедура проходит без осложнений.