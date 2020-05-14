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Врач рассказал, каким пациентам с коронавирусом назначают плазму

При этом и у реципиентов, и у доноров после переливания осложнений не замечено.

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Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Главный внештатный специалист-трансфузиолог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов рассказал, каким пациентам с положительным анализом на коронавирус назначают лечение с помощью переливания плазмы, содержащей антитела.

Если говорить о лечении CoViD-19, то переливание плазмы, содержащей антитела к SARS-CoV-2 (название вируса), чаще всего используется для пациентов с выраженной недостаточностью иммунного ответа на инфекцию, — рассказал РИА "Новости" Буланов, добавив, что процедура проходит без осложнений.

Лечение пациентов с помощью переливания плазмы с апреля используют в российских больницах. Так, в Москве уже сообщают о выздоровевших благодаря этому способу.

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