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Вирусолог увидел признаки спада эпидемии в России

Прирост новых выявленных случаев держится примерно на одном уровне уже около двух недель.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Сегодня впервые более чем за неделю число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в России не достигло десяти тысяч человек, и это может быть признаком спада заболеваемости. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Показатель прироста заболевших держится на одном уровне уже примерно 14 дней и находится между 9–11 тысячами человек. Таким образом, можно сказать, что стабилизация у нас есть. Поэтому, я думаю, это может быть началом спада заболеваемости, — приводит его слова агентство Ura.ru.

Вместе с тем Альтштейн отмечает, что только одного показателя недостаточно, чтобы утверждать это с уверенностью.

Напомним, на сегодняшний день в России выявлено более 252 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончалось от новой инфекции около 2,3 тысячи человек, выздоровело уже более 53 тысяч. По заболеваемости, с учётом 145-миллионного населения, наша страна находится только в пятом десятке стран. По уровню смертности от CoViD-19 — в числе последних.

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