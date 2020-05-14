Вирусолог увидел признаки спада эпидемии в России

Сегодня впервые более чем за неделю число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в России не достигло десяти тысяч человек, и это может быть признаком спада заболеваемости. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

— Показатель прироста заболевших держится на одном уровне уже примерно 14 дней и находится между 9–11 тысячами человек. Таким образом, можно сказать, что стабилизация у нас есть. Поэтому, я думаю, это может быть началом спада заболеваемости, — приводит его слова агентство Ura.ru.

Вместе с тем Альтштейн отмечает, что только одного показателя недостаточно, чтобы утверждать это с уверенностью.