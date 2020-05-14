Более 600 сотрудников ФСИН заразились коронавирусом за время эпидемии

В учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы принимают меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а также 145 обвиняемых и заключённых заразились коронавирусом.

— Количество лабораторно подтверждённых случаев заболевания CoViD-19 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых — 145 случаев. При этом выздоровело 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, — сообщила пресс-служба ФСИН.

Согласно данным ведомства, за две недели произошёл двукратный рост числа заболевших сотрудников, в три раза увеличилось количество заболевших заключённых. Однако, как отметили представители ФСИН, вдвое выросло и количество проведённых тестов на выявление заболевания. По данным на 13 мая, в учреждениях ФСИН провели более 35 тысяч лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, из которых примерно 14 тысяч проведены в лабораториях ведомства.