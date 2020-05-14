Медики обнаружили ранее неизвестное серьёзное осложнение при CoViD-19

У некоторых пациентов CoViD-19 может протекать с осложнениями, связанными с поражением брюшной полости. Об этом сегодня сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Как сообщила пресс-служба агентства, в одно из медицинских учреждений поступили сразу два пациента с подтверждённым коронавирусом и одинаковыми осложнениями в виде острой боли в животе. После проведения диагностической лапароскопии медики выяснили, что у них обоих развился серозный перитонит. Специалисты допустили, что причиной такого осложнения может быть системный ответ на коронавирус.

— По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант CoViD-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита. Вероятно, воспаление брюшины при CoViD-19 может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, — говорится в пресс-релизе.