"Утром более-менее, вечером в реанимации". Врач рассказал о скорости ухудшения состояния при коронавирусе

Симптомы коронавируса способны изменяться крайне быстро, буквально в течение дня состояние больного может критически ухудшиться и пациент окажется в реанимации. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Управления делами Президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
— Скорость перехода от лёгкой в среднетяжёлую и тяжёлую формы заболевания очень быстрая. Если утром пациент ещё чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке, — приводит его слова РИА "Новости".
Инфекционист добавил, что врачи оказались не готовы к такому резкому течению болезни, её стремительность поражает, для медиков сейчас крайне важно постоянное наблюдение за пациентами.
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