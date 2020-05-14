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"Утром более-менее, вечером в реанимации". Врач рассказал о скорости ухудшения состояния при коронавирусе

Инфекционист отметил, что важно постоянно наблюдать за пациентами.

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Фото © Pixabay

Симптомы коронавируса способны изменяться крайне быстро, буквально в течение дня состояние больного может критически ухудшиться и пациент окажется в реанимации. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Управления делами Президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

Скорость перехода от лёгкой в среднетяжёлую и тяжёлую формы заболевания очень быстрая. Если утром пациент ещё чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке, приводит его слова РИА "Новости".

Инфекционист добавил, что врачи оказались не готовы к такому резкому течению болезни, её стремительность поражает, для медиков сейчас крайне важно постоянное наблюдение за пациентами.

Ранее учёные нашли новую аномалию в организме заболевших коронавирусом.

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