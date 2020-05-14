Учёные считают, что коронавирус спровоцирует эпидемию денге в Латинской Америке

Лихорадка денге может распространиться в Латинской Америке из-за занятости врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Смертность от этого заболевания минимальна, даже тяжёлые случаи поддаются лечению, однако из-за занятости врачей пациенты рискуют не получить должного ухода.

В 2019 году лихорадка денге была диагностирована у 3,1 миллиона человек в Латинской и Центральной Америке. Эксперты из Панамериканской организации здравоохранения ожидают резкого роста этого числа в 2020 году, за первые месяцы которого уже зарегистрировано увеличение в несколько раз числа случаев инфицирования в Парагвае и Коста-Рике.

В Эквадоре (одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран) с 7 по 14 марта зафиксировали 888 случаев денге, но с 27 марта по 4 апреля — лишь 257. По словам Эстебана Ортиза из Университета Кито, их не стало меньше. Всё дело в том, что снизился уровень диагностики, а это говорит о "полном коллапсе системы".