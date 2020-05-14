Маски, антисептики и открытые окна. Uber объяснил новые правила перевозок

Компания перевозок Uber с 18 мая возобновляет работу на новых условиях в период пандемии коронавируса, которые разъясняются на сайте организации.

Согласно правилам, перед поездкой шофёр обязан сделать селфи в медицинской маске и отправить его пользователю, тот, в свою очередь, имеет право отказаться от его услуг, если защитное средство или фотоподтверждение отсутствует. Данные меры касаются работы сервиса в США, Канаде, Индии и большинстве стран Латинской Америки и Европы.

Пассажиры также перед каждой поездкой должны подтвердить наличие защитной маски и дезинфекцию рук. Кроме того, они обязаны согласиться сесть на заднее сиденье и открыть окна для вентиляции. Количество мест в автомобиле при этом сокращается с четырёх до трёх.